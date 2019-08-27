СМИ: террористы атаковали позиции сирийской армии к востоку от Хан-Шейхуна

ТАСС, 27 августа. Террористы из экстремистских группировок "Хорас ад-Дин" и "Ансар ад-Дин" напали во вторник на позиции сирийской армии к востоку от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Hadas. По его информации, атака боевиков была неожиданной для правительственных сил, успешно развивающих последние три дня наступление в направлении города Маарет-Нааман в 25 км от Хан-Шейхуна.

Ожесточенные бои завязались сейчас вокруг населенных пунктов Салумия, Телль-Мерек, Джадваия и Шим-эль-Хава. Террористы ведут по ним сильный артиллерийский огонь, рассчитывая вернуть эти поселки под свой контроль. Им удалось вывести из строя несколько единиц бронетехники. Для поддержки сирийской армии вызвана авиация, которая атакует бандформирования с воздуха.

По сведениям телеканала, обе стороны несут потери, в рядах правительственных войск погибло не менее 20 солдат. В рядах противника убито 33 боевика.

Экстремисты из "Хорас ад-Дин" и "Ансар ад-Дин" принадлежат к террористической сети "Аль-Каиды" и выступают в Идлибе союзниками "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ), которая контролирует большую часть этой провинции на северо-западе Сирии.

23 августа представитель Генштаба ВС республики сообщил, что сирийская армия нанесла сокрушительное поражение бандформированиям, установив полный контроль над северными районами провинции Хама и городом Хан-Шейхун на юге Идлиба.

В понедельник войска начали огневую подготовку в окрестностях Маарет-Наамана, который является вторым после Хан-Шейхуна крупным форпостом боевиков на стратегическом шоссе Дамаск - Хама - Алеппо.