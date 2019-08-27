Хаджимба призвал политические силы в Абхазии к спокойной предвыборной борьбе

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, который вышел во второй тур выборов главы республики вместе с оппозиционным кандидатом Алхасом Квицинией, призвал во вторник политические силы страны к продолжению спокойной предвыборной борьбы.

"Призываю все политические силы к продолжению спокойной, цивилизованной, ответственной предвыборной борьбы в отведенный до второго тура голосования срок. Не сомневаюсь, что выбор наших граждан будет осознанным и справедливым, продиктованным искренней заботой о судьбе нашей страны", - отмечается в обращении Хаджимбы, размещенном на его сайте.

По словам Хаджимбы, выборы президента Абхазии - "еще один ответственный этап в новейшей истории, в становлении независимого абхазского государства". "То, что выборы (25 августа) прошли без нагнетания обстановки, в соответствии с Конституцией и действующим выборным законодательством, заслуживает высокой оценки.... Выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор", - говорится в обращении действующего президента Абхазии.

25 августа в Абхазии прошли выборы президента, в которых участвовали девять претендентов. Двое из них - действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния вышли во второй тур, набрав 23,85% и 21,97% соответственно. Дату проведения второго тура Центризбирком еще не назначил, но по законодательству он должен пройти не позднее двух недель.