СМИ: взрыв произошел в сирийской провинции Хасеке

ТАСС, 27 августа. Взрыв прогремел во вторник в Эш-Шаддади, расположенном на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, речь идет о подрыве заминированного мотоцикла на одной из городских дорог, есть пострадавшие среди мирных жителей, число которых не уточняется. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Провинция Хасеке была освобождена курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в 2016 году. Однако время от времени экстремисты, укрывающиеся в граничащих с Ираком районах, напоминают о себе и устраивают диверсии в населенных пунктах, у штабов и постов СДС.