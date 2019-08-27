Глава Еврокомиссии 27 августа обсудит с премьером Великобритании соглашение о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер проведет во вторник вечером телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию вокруг соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Глава Еврокомиссии вернулся в офис сегодня, и у него запланирован телефонный разговор с премьер-министром Джонсоном вечером", - сказала она, подчеркнув, что ЕС ждет от правительства Великобритании конкретные предложения в рамках соглашения, достигнутого в ноябре 2018 года.

Кроме того, по словам Андреевой, Брюссель и Лондон проведут в среду технические переговоры о Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем и на 31 октября, Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого рынка сообщества после наступления переходного периода Brexit).