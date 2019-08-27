Госбюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде в связи с расследованием дела о внедрении сенсорной кнопки для голосования.

"В связи с возникновением обстоятельств, которые усложняют дальнейшее проведение следственных действий, и с целью сохранения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства, принято решение о временном опечатывании вышеуказанного помещения", - сказано в письме ГБР руководству аппарата Рады, копию которого во вторник опубликовало агентство "РБК-Украина". Согласно тексту письма, бюро просит аппарат парламента обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ каких-либо лиц к центру управления системой голосования.

В ГБР также отметили, что эти действия необходимы в связи с расследованием уголовного дела "по фактам нарушения служебными лицами аппарата Рады правил эксплуатации компьютеров и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной рады".

Ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что Служба безопасности Украины и ГБР 23 августа заблокировали тестирование кнопки. При этом он обвинил новую власть на Украине в "рейдерском подходе" к парламенту, а целью действий силовиков назвал намерение помешать процессу внедрения сенсорной кнопки для голосования.