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Болтон подтвердил, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Польше

При этом помощник президента США не назвал точной даты возможной встречи двух лидеров

ТАСС, 27 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести встречу в Польше, где глава вашингтонской администрации будет находиться в конце августа-начале сентября для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября). Об этом, как сообщает агентство Reuters, Болтон рассказал во вторник в Киеве. При этом помощник президента США не назвал точной даты возможной встречи Трампа и Зеленского.

Болтон сейчас находится в украинской столице, где намерен обсудить с администрацией Зеленского приоритеты ее политики.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в середине августа, что короткая встреча Трампа и Зеленского возможна в ближайшие недели в Варшаве, а через месяц или два состоится полноценный визит украинского лидера в США. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в свою очередь сообщала, что во время возможной встречи в Польше президенты США и Украины могут подписать ряд документов.

Теги
УкраинаСШАПольшаТрамп, ДональдБолтон, ДжонЗеленский, Владимир Александрович
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