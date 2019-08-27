Болтон подтвердил, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Польше

ТАСС, 27 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести встречу в Польше, где глава вашингтонской администрации будет находиться в конце августа-начале сентября для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября). Об этом, как сообщает агентство Reuters, Болтон рассказал во вторник в Киеве. При этом помощник президента США не назвал точной даты возможной встречи Трампа и Зеленского.

Болтон сейчас находится в украинской столице, где намерен обсудить с администрацией Зеленского приоритеты ее политики.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в середине августа, что короткая встреча Трампа и Зеленского возможна в ближайшие недели в Варшаве, а через месяц или два состоится полноценный визит украинского лидера в США. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в свою очередь сообщала, что во время возможной встречи в Польше президенты США и Украины могут подписать ряд документов.