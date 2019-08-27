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Палестино-израильский конфликт

Израильский самолет поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

Атака произошла в северной части сектора

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес во вторник удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был засечен запуск снаряда из сектора Газа по израильской территории. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля поразил военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в пресс-службе заявили, что из палестинского анклава, судя по всему, было выпущено больше снарядов по Израилю, но они "упали на территории самого сектора Газа".

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