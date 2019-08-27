Госбюро расследований завело уголовное дело против спикера Рады из-за трагедии в Одессе

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия - Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года", - написал он в Telegram-канале.

Портнов также приложил копии документов, в которых отмечается, что уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 294 УК ("Массовые беспорядки"), ч. 1 ст. 263 УК ("Незаконное обращение с оружием") и ч. 2 ст. 258 УК ("Теракт"). "Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - подчеркнул он.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками "евромайдана". Радикалы разгромили и подожгли палаточный городок на Куликовом поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного. Активисты "антимайдана" попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью, и начали вести стрельбу по окнам, не давая спастись тем, кто находился внутри. Огонь быстро распространился по всем этажам. В результате погибли 48 человек, 247 - пострадали.