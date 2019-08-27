Болтон в Киеве обсудил защиту промышленности Украины от действий Китая

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе посольства США на Украине.

"Посол Болтон обсудил, как Соединенные Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Болтон во вторник прибыл в Киев с официальным визитом и выразил надежду на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Газета The Wall Street Journal 23 августа со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что Болтон стремится не допустить покупку китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей - компании "Мотор Сич". По ее данным, сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" в Киеве.