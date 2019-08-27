Пакистан рассматривает возможность полностью закрыть свое воздушное пространство для Индии

ТАСС, 27 августа. Премьер-министр Пакистана Имран Хан не исключает возможность закрытия воздушного пространства страны для Индии. Об этом во вторник сообщил министр информации и телерадиовещания страны Фавад Ахмед Чоудри в Twitter.

"Премьер-министр рассматривает возможность полного закрытия воздушного пространства страны для Индии. Также в ходе заседания кабинета министров обсуждался запрет на использование сухопутных маршрутов, связывающих Индию с Афганистаном через территорию Пакистана", - говорится в заявлении министра.

Он также отметил, что кабинет министров изучает юридические аспекты планируемых шагов.

Пакистан находится в центре важного авиационного коридора, и ограничения использования воздушного пространства этой страны влияют на сотни коммерческих и грузовых рейсов.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.