Эрдоган: Турция заинтересована в совместном с Россией производстве военной техники

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Турция заинтересована в совместном с РФ производстве военной техники, сотрудничество в данной области может быть распространено и на военные самолеты. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам российско-турецких переговоров на полях авиасалона МАКС-2019.

"Один из важнейших шагов в отношениях с Россией - это совместное производство [С-400], очень много сплетен было по этой тематике, мы не обращали на них ни малейшего внимания. Наша солидарность в этой области - мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам", - сказал он.