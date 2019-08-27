Глава МИД Индии считает, что эпоха мирового доминирования США прошла

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Доминирование Соединенных Штатов в мировых процессах сходит на нет, число центров влияния постоянно растет. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга", - сказал он.

Министр отметил, что расхожее в экспертных кругах мнение о том, что концепция Индо-Тихоокеанского региона, куда входят в частности Индия, Япония и Австралия, продвигается Вашингтоном для сдерживания влияния Пекина, не вполне корректно. По его словам, такое мнение устарело и присуще скорее парадигме времен холодной войны.

"Индия рассматривает Индо-Тихоокеанский регион в более целостном ключе", - подчеркнул Джайшанкар.

Глава МИД Индии также отметил, что утрата влияния одного государства и одной цивилизации в контексте глобализации очевидна, а укрепление статуса "Большой двадцатки" в противовес "семерке" является тому подтверждением. "Мы пришли к тому, что на смену "Большой семерке" пришла "Большая двадцатка", это теперь важнейший международный клуб, - пояснил министр. - Формат "двадцатки" показывает, что понимание мира изменилось. Мы считаем, что экономическая, политическая и технологическая мощь больше распределена по миру, чем когда-либо в истории после 1945 года. Сейчас больше источников влияния в мировом порядке, и идея о том, что одна страна может брать на себя определяющую роль, устарела".