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Reuters: "Хезболлах" готовит ответный "точечный удар" по Израилю

Согласно источникам агентства, ответные действия со стороны движения будут осуществлены так, что не приведут к развязыванию войны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Шиитское движение "Хезболлах" готовит "точечный удар" по Израилю в ответ на атаку израильских беспилотников в пригороде Бейрута. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к движению.

Согласно источникам Reuters, ответные действия со стороны движения будут "осуществлены таким образом, что не приведут к развязыванию войны, которой не хочет ни "Хезболлах", ни Израиль".

Согласно заявлению командования ливанской армии, в минувшее воскресенье в воздушное пространство над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских беспилотника. По данным командования, один из них рухнул, не причинив ущерба, а другой взорвался в воздухе в районе Муаввад, в результате чего получили ранения три сотрудника информационного центра партии "Хезболлах".

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