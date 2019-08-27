Турция ожидает от США соблюдения обязательств по зоне безопасности в Сирии

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Турция рассчитывает на выполнение США своих обязательств по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам российско-турецких переговоров на полях авиасалона МАКС-2019.

"США должны сдержать свое слово по созданию зоны безопасности, потому что сейчас периодически осуществляется нанесение ударов [по Турции] со стороны приграничной зоны на территории Сирии", - сказал турецкий лидер, добавив, что обсудил эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган пояснил, что приготовления Турции возле южной границы страны нацелены на обеспечение безопасности населения, проживающего в этом районе. "И сейчас подготовка в приграничной зоне на территории Турции осуществляется именно с этой точки зрения. Все население, проживающее в приграничном регионе, должно находиться в безопасности. Мы решительны в этом плане, и я уважаемому господину президенту [Путину] об этом все рассказал", - отметил он.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Дискуссия о создании такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров между Анкарой и Вашингтоном, однако долгое время стороны не могли прийти даже к предварительным договоренностям.