Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку его позиции по пожарам в Амазонии

ТАСС, 27 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что его правительство успешно борется с лесными пожарами в Амазонии. С таким заявлением глава государства выступил в ответ на слова поддержки со стороны своего американского коллеги Дональда Трампа.

"Спасибо, президент Дональд Трамп. Мы очень успешно боремся с лесными пожарами. Бразилия является и всегда будет для всего мира примером ответственного развития. Развязанная против нашего суверенитета кампания лжи не сработает", - написал Болсонару во вторник в Twitter.

"США всегда могут рассчитывать на Бразилию", - добавил он.

Ранее Трамп отметил, что Болсонару "усердно работает над [тушением] пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии". По словам главы Белого дома, президент Бразилии и его страна "пользуются полной поддержкой США".

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

В понедельник лидеры стран G7 приняли решение выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров. Однако, как сообщил портал G1 со ссылкой на заявления главы гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникса Лоренцони, власти Бразилии откажутся от этих средств. По мнению Лоренцони, Бразилия может научить "любую страну" тому, как сохранять леса.