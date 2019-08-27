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Еще один американский сенатор утверждает, что ему отказали в визе в Россию

Крис Мерфи заявил, что российские власти отказали ему в визе для въезда в страну в составе делегации Конгресса
Сенатор Крис Мерфи AP Photo/Susan Haigh
Описание
Сенатор Крис Мерфи
© AP Photo/Susan Haigh

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил во вторник, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.

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На своем сайте он утверждает, что российские власти "отказали ему в визе для въезда в страну в составе двухпартийной делегации Конгресса".

В понедельник с утверждением о том, что ему было отказано во въездной визе в Россию, выступил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Как сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ, Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления сенатора назвали "манипуляцией информацией".

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