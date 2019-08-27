Помпео: США поддерживают народ Ирана, страдающий от "революционного режима" в Тегеране

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают чаяния народа Ирана, страдающего от "жестокого революционного режима" в Тегеране. С таким утверждением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на 101-м национальном съезде организации ветеранов США "Американский легион" в Индианаполисе (штат Индиана).

"Мы поддерживаем чаяния народа Ирана, который страдает от своего жестокого революционного режима", - заявил он. Госсекретарь добавил, что вашингтонская администрация "не притворяется, что Исламская Республика Иран является ответственной стороной на Ближнем Востоке".

Помпео считает, что многие страны присоединятся к возглавляемой США коалиции для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Он полагает, что желающие примкнуть к коалиции страны видят необходимость "в обеспечении того, чтобы водные пути, по которым коммерческую продукцию перевозят по всему миру, были свободны от иранской агрессии".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук утверждал, что народ Ирана с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, поскольку тот хочет якобы спасти его от политики нынешних иранских властей. По версии Хука, жители Ирана относятся с большей симпатией к США, чем к собственному правительству, которое в результате своей деятельности добилось лишь отчуждения со сторону граждан. При этом эмиссар в очередной раз заверил, что США не стремятся к свержению нынешнего правительства Ирана. Хук полагает, что "иранский народ оказывает давление на режим изнутри и хочет, чтобы другие страны оказывали давление снаружи".