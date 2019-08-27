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ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%
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© Валерий Матыцин/ТАСС

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.

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"В соответствии с законодательством, второй тур проходит в течение двух недель и назначается на 8 сентября", - сообщил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%, его ближайший конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 21,91% голосов. Именно они примут участие во втором туре президентских выборов, решение принято на заседании ЦИК.

По уточненным данным ЦИК, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба набрал на выборах 4,32% голосов, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб 1,7%, бывший заместитель министра иностранных дел, советник министра обороны Олег Аршба - 22,56%, депутат парламента Алмас Джапуа - 2,12%, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба - 5,97%, предприниматель Астамур Какалия - 1,02%, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба - 6,89%.

Выборы президента Абхазии прошли 25 августа. По данным ЦИК Абхазии, явка избирателей составила 65,18%. Помимо участков на территории страны, избирательные участки открывались в Москве и Черкесске.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
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