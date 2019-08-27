Представитель администрации Болсонару назвал "ребячеством" критику со стороны Франции

ТАСС, 27 августа. Глава Комитета по вопросам институциональной безопасности администрации бразильского президента Аугусту Элену считает, что французские власти не имеют морального права давать советы другим странам. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с губернаторами в резиденции главы государства в Бразилиа.

"Там, где они [французы] прошли, они оставили следы разрушений, беспорядка, нищеты. Так что они не могут никому давать советы. Это ребячество", - цитирует слова Элену агентство Reuters.

"Эта позиция колонизатора со стороны [президента Франции Эмманюэля] Макрона не только достойна сожаления, но и имеет грустную историю. 90% французских колоний живут в плачевных условиях. Я знаком с проблемами Гаити, Гаити - [бывшая] французская колония, одна из них", - добавил Элену.

В понедельник вечером Оникс Лоренцони - глава администрации президента Бразилии Жаира Болсонару - заявил, что правительство южноамериканской страны откажется от анонсированной президентом Франции помощи "семерки" в размере €20 млн на тушение пожаров в Амазонии. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.

На прошлой неделе Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. военнослужащих, которые полностью контролируют ситуацию. Для этих целей военным выделено 38,5 млн реалов (свыше $9 млн), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии.