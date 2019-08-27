Президент Молдавии намерен продвигать сбалансированную внешнюю политику

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал парламент и правительство к продвижению сбалансированной внешней политики без участия в геополитическом противостоянии. Об этом глава республики заявил во вторник на приеме по случаю Дня независимости, куда были приглашены иностранные дипломаты.

"Мы пользуемся существующим согласием внешних партнеров касательно нынешней власти в Кишиневе и видим в этом хорошую возможность воспользоваться данной помощью. С этой целью я верну в свою повестку дня ранее объявленную инициативу по так называемому Большому пакету для Молдовы. Мы готовы возобновить консультации с нашими партнерами на Востоке и Западе с целью разработки дорожной карты для ее успешной реализации", - сказал Додон.

Документ содержит концепцию взвешенной внешней политики, которую глава республики представил в 2019 году на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В нем также идет речь о международных гарантиях приднестровского урегулирования и прописанного в конституции страны нейтралитета.

"Очень важно вернуться к продвижению взвешенной внешней политики, без каких-либо перегибов и заведомо недружественных действий по отношению к некоторым странам или традиционным партнерам", - отметил Додон. Он считает важным и далее соблюдать обязательства в рамках торгово-экономических и социальных соглашений, включая Соглашение об ассоциации с ЕС, СНГ и т.д.

В июне поддерживающие Додона Соцпартия и проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте и правительство для отстранения от власти Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Демократы отказались уступать власть и через подконтрольный Конституционный суд объявили и парламент, и кабинет незаконными. После того, как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, Демпартия перешла в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу.