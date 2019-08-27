Додон: члены правительства Молдавии посетят Москву, чтобы восстановить отношения

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Несколько делегаций с членами правительства Молдавии посетят в сентябре Москву с целью восстановления отношений. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил во вторник в интервью телеканалу "НТВ Молдова".

Говоря о необходимости сбалансированных отношений со всеми иностранными партнерами, Додон отметил, что такую задачу власти страны не ставили перед собой последние 10 лет. "А последние три года проводилась откровенно антироссийская политика. Теперь новому правительству нужно восстанавливать отношения со всеми зарубежными партнерами", - сказал Додон, напомнив, что правительство ушедшей в оппозицию Демпартии даже настроило против себя ЕС.

Как проинформировал президент, в начале сентября он посетит Брюссель, Москву и США. Во второй половине сентября ожидается визит в Москву премьер-министра Майи Санду, отметил он. В центре внимания визитов в Россию - новый контракт на поставки российского газа, а также торговые отношения.

В начале июня в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum ("Сейчас"). Они договорились выступить против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк.

В период правления демократов отношения Молдавии и России охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства. Бывший премьер-министр Павел Филип даже рекомендовал чиновникам не посещать Москву.