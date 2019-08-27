ЛНР предложила Украине обсудить разминирование у Станичного моста

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Восстановление моста у Станицы Луганской требует координации усилий в различных аспектах, в том числе и разминировании прилегающей местности, для этого Луганская народная республика предложила Украине провести переговоры на уровне представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом во вторник сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

"Делая жест доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК Украины и ЛНР, в ходе которой наметить дальнейшую организацию совместных действий, необходимых для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска "Станица Луганская", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Он добавил, что на первом этапе представители ЛНР для обеспечения безопасности работ предлагают организовать совместную "проверку местности у разрушенного моста на наличие взрывоопасных предметов".

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пешей переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил у Станицы Луганской стороны конфликта 31 июля на встрече Контактной группы в Минске согласовали план ремонта Станичного моста.