Суд США одобрил условия предоставления "Конкорду" документов, ставших основой обвинения

Обсуждение сторонами данных условий в судебном порядке продолжалось более года. В августе защита и обвинение достигли консенсуса и разработали сложную систему доступа ответчика к "конфиденциальной информации", как ее обозначает прокуратура. Обвинение долгое время не соглашалось предоставить требуемые документы в связи с тем, что, по ее утверждению, это может привести к раскрытию "разнообразных методов по сбору правоохранительной и разведывательной информации". Этим якобы могут воспользоваться разведывательные службы других стран, в том числе российские, полагали в прокуратуре.

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Суд США одобрил во вторник достигнутые договоренности между российской компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, и американской прокуратурой по условиям предоставления ответчику доступа к документам, послужившим основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам РФ. Об этом свидетельствует распоряжение судьи Дэбни Фридрик, с которым корр. ТАСС ознакомился в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

До настоящего времени защита "Конкорда" не могла делиться или обсуждать "конфиденциальную информацию" с сотрудниками российской фирмы, согласно прежнему распоряжению Фридрик, строго ограничивающему данную деятельность. По словам адвоката компании Эрика Дюбелье, это решение делало практически невозможным процесс подготовки к судебному разбирательству.

Суть договоренностей

Компромисс предусматривает, что правительство определит ряд документов, которые впоследствии будут считаться материалами "среднего уровня конфиденциальности". С ними могут ознакомиться в России, в частности, представители фирмы и потенциальные свидетели по делу, которые должны получить от американского суда соответствующее разрешение. Согласно договоренностям, на территории РФ они смогут ознакомиться с данными материалами в установленных местах и в присутствии уполномоченных лиц.

Однако, следует из материалов дела, "строго конфиденциальная информация" останется на территории США, доступ к ней имеется у адвокатов фирмы. При этом, если защита решит с кем-то поделиться этими данными, ей необходимо будет получить соответствующее разрешение суда. Этот процесс может проходить через уполномоченную судом "полностью независимую" группу юристов Минюста США, в обязанности которой входит изучение такого рода запросов и защита "конфиденциальной информации". Документы, связанные с запросом, будут направляться в электронном виде, а также передаваться "лично в руки" на "зашифрованном дисковом накопителе". Стоит отметить, что в случае получения такого рода разрешения, лицам, которые хотят ознакомиться со строго "конфиденциальной информацией", придется для этого приехать в США. Дюбелье ранее заявлял, что представители компании вряд ли прибудут в страну из-за высокой возможности ареста на ее территории.

"Строго конфиденциальные материалы ни при каких обстоятельствах не могут разглашаться, доставляться или передаваться за пределы Соединенных Штатов, за исключением тех случаев, когда это делается по решению суда", - говорится в постановлении.

Достигнутые договоренности касаются нескольких миллионов документов, включая материалы, которые уже считаются неконфиденциальными. Речь идет о сообщениях в социальных сетях, электронной переписке, ордерах на обыск, свидетельских показаниях. Как ранее заявил Дюбелье, его команда провела год, чтобы ознакомиться со всеми документами, но до сих пор так и не закончила этот процесс.

"Конкорд менеджмент и консалтинг" заявляет о своей невиновности. Судебное разбирательство, предположительно, начнется в апреле 2020 года, однако Фридрик до сих пор не утвердила эти сроки.

Суть обвинений

В середине февраля прошлого года власти США заочно выдвинули обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" начиная с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.