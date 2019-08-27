CNN: сенатор США Ли, не столкнувшийся с визовыми проблемами, планирует посетить Россию

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американский сенатор Майк Ли (республиканец, от штата Юта) не имел проблем с получением российской визы и намерен посетить РФ. Об этом его представитель сообщил во вторник телеканалу CNN .

Ранее американские сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) выступили с утверждением, что им было отказано в получении въездных виз в Россию. Мерфи в заявлении, опубликованном на его сайте, уточнил, что рассчитывал отправиться в РФ "в составе двухпартийной делегации Конгресса".

Как сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ, Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления сенатора назвали "манипуляцией информацией".

По версии CNN, Ли, Джонсон и Мерфи входили в данную делегацию и якобы должны были на следующей неделе отправиться в Россию. В публикации говорится, что Мерфи и Джонсон теперь планируют поехать в Германию, а затем в Сербию и на Украину. В Сербии они, в частности, намерены посетить Косово.

Представитель Госдепартамента США сообщил CNN, что ведомство осведомлено о заявлении Джонсона.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил во вторник журналистам, что в Госдуме не планировали в ближайшей перспективе принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США.