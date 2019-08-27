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Военнослужащие 14 стран примут участие в учениях Rapid Trident на западе Украины

Учения пройдут с 13 по 28 сентября

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока с 13 по 28 сентября примут участие в многонациональных учениях Rapid Trident на территории Львовской области. Об этом во вторник сообщило агентство Укринформ.

"В учениях примут участие около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов", - сообщили агентству в командовании Сухопутных войск США в Европе. Мероприятия в рамках учений пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.

От США на данные учения прибудут военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии, Национальной гвардии штата Калифорния, Седьмого учебного командования Сухопутных войск США, а также Командования специальных операций.

В 2018 году в учениях Rapid Trident на Украине принимали участие военнослужащие США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдавии, Германии, Румынии, Польши и Турции.

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