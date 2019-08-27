Глава ЦИК Абхазии объяснил техническим сбоем изменение данных об итогах голосования

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Изменения в процентном соотношении голосов избирателей на выборах президента, содержащиеся в итоговом протоколе ЦИК Абхазии, произошли, по предварительным данным, из-за компьютерного сбоя. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов, не изменилось, расклад сил остался прежним, сообщил ТАСС во вторник глава ЦИК Тамаз Гогия.

Озвученные ранее во вторник ведомством итоговые данные голосования на выборах президента отличались от обнародованных днем ранее предварительных данных как по проценту проголосовавших избирателей, так и по процентному соотношению голосов, отданных за кандидатов, но на общем раскладе сил итоговые данные не отразились.

"Сбой был по явке, только явка незначительно изменилась - не 66%, а 65%, это связано с тем, что в количестве принявших участие в голосовании, указанных в верхней строке [протокола по результатам голосования] компьютер случайно дал сбой в информационный центр, с которого я зачитывал [данные об итогах предварительного голосования]. На расклад сил это никак не влияло, сегодня мы сделали поправки технического характера", - сказал Гогия.

Он пояснил, что в данные компьютерной программ закралась ошибка относительно общего числа проголосовавших на выборах: вместо цифры более "82 тыс." избирателей программа выдала более "86 тыс.". "Количество голосов, поданных за каждого кандидатов, никак не поменялось. Из-за сбоя в общем количестве внесенных в список (принявших участие в голосовании - прим. ТАСС) явка в процентном соотношении составила не более 65%, а более 66%", - пояснил Гогия.

По его словам, жалоб от кандидатов по этому поводу не поступало. Избирком намерен учесть эту ошибку при подготовке голосования во втором туре.

Согласно предварительным данным голосования, озвученным накануне главой ЦИК Абхазии, явка на выборах составила 66,55%, действующий президент Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 21,97%, бывший заместитель министра иностранных дел, советник министра обороны Олег Аршба - 21,6%. Согласно окончательным данным голосования, озвученным во вторник, явка составила 65,18%. Согласно этим данным, Хаджимба набрал 24,83%, Квициния - 22,91%, Аршба - 22,56%, также претерпели изменения процентные показатели других кандидатов. Во второй тур, который назначен на 8 сентября, вышли Хаджимба и Квициния.