Замгенсека ООН рассказал о начале работы новой антитеррористической программы организации

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Новая международная программа по борьбе с терроризмом, использующая транспортные данные, начала работу в мае. Об этом заявил во вторник заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, выступая на встрече Совета Безопасности.

"Мы запустили в мае нашу программу по борьбе с терроризмом, использующую транспортные данные, - проинформировал он членов Совбеза. - Это многогодичная, многомиллионная, многосторонняя программа, осуществляемая совместно Контртеррористическим управлением, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Управлением по коммуникационным технологиям и Международной организации гражданской авиации".

"Задача этой программы заключается в расширении возможностей стран по предотвращению, фиксированию, расследованию и наказанию террористических преступлений, торговли людьми и других форм организованной преступности, используя информацию, получаемую при передвижениях преступников", - пояснил Воронков.

Он поблагодарил правительства Нидерландов, Катара и Евросоюз за поддержку этой программы, в том числе выделение на нее финансирования.