Politico: Госдепартамент США назначил нового главу отдела политического планирования

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Новым главой отдела политического планирования Госдепартамента США назначен политолог Питер Берковиц. Как сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве, он займет этот пост после увольнения Кайрон Скиннер, снятой с должности из-за оскорбительного для подчиненных стиля работы.

Берковиц ранее преподавал конституционное право и политическую философию в Гуверовском институте войны, революции и мира при Стенфордском университете, после чего перешел в Госдепартамент, где до сих пор работал в отделе политического планирования.

Предшественница Берковица Кайрон Скиннер, как сообщала ранее Politico, якобы не только позволяла себе недопустимые высказывания в адрес нижестоящих сотрудников внешнеполитического ведомства США, но и сводила счеты с теми, кто, по ее мнению, осмеливался перечить ей. Ряд сотрудников аппарата, как говорилось в публикации, угрожал массовым уходом в отставку в случае сохранения за ней должности главы отдела политического планирования.