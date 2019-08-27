NYT: США озабочены усилением деятельности китайских спецслужб в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Контрразведка США серьезно обеспокоена активизацией деятельности китайских спецслужб в соцсети LinkedIn, насчитывающей 645 млн пользователей и обеспечивающей взаимодействие между профессионалами в различных областях. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Иванину.

"Мы наблюдаем за тем, как китайские разведывательные службы осуществляют широкомасштабную деятельность, - привела газета его слова. - Вместо того, чтобы направлять шпионов в США с целью рекрутировать одного единственного агента, гораздо эффективнее сидеть за компьютером в Китае и направлять выдержанные в дружелюбном тоне запросы тысячам потенциальных целей, используя при этом поддельные личные данные". По данным The New York Times, Иванина назвал LinkedIn "лучшей площадкой для сбора информации", но при этом воздержался от конкретики.

Представитель LinkedIn Николь Леверич заявила газете The New York Times, что ее компания активно удаляет поддельные аккаунты и использует при этому информацию, поступающую из различных источников, в том числе из правительственных ведомств. "Мы добиваемся соблюдения наших правил, которые совершенно ясны: создание поддельных аккаунтов или попытки лгать или вводить пользователей в заблуждение являются нарушением условий использования нашего ресурса", - заявила она.

По данным The New York Times, в последнее время масштабы использования китайскими спецслужбами социальных сетей привлекли пристальное внимание и Facebook, Twitter и YouTube начали выявлять и удалять аккаунты, через которые может распространяться "китайская дезинформация".