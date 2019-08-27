США примут меры по снижению влияния проиранских сил в Ираке

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. США предпримут дополнительные шаги по противодействию проиранским военным формированиям в Ираке. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора американского вице-президента Майкла Пенса с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

"Пенс выразил озабоченность тем, что проиранские военные формирования продолжают подрывать безопасность и суверенитет Ирака. США намерены предпринять дополнительные шаги для противодействия влиянию таких групп", - говорится в сообщении.

"Стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью на севере Ирака, включая важность наращивания усилий по обеспечению стабильности на спорных территориях, возвращению перемещенных в результате конфликта иракцев, в том числе представителей национальных и религиозных меньшинств", - отметили в пресс-службе. Пенс приветствовал предоставление региональными властями убежища пострадавшим в результате конфликта. Собеседники намерены и дальше сотрудничать в борьбе с возрождением ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация).

Вице-президент констатировал своевременность решения вопросов между правительством Ирака и Иракским Курдистаном, включая распределение налогов и цен на нефть. "Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества за счет сфер экономики и безопасности", - информировали в Белом доме.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака от 2005 года.

КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.