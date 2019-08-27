CNN: Трамп на саммите G7 заявил, что при участии РФ решать спорные вопросы было бы проще

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "большой восьмерки" с участием России помогло бы эффективнее решать спорные вопросы, согласие с ним выразил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN .

По словам источников издания, американский лидер во время обсуждения темы Ирана и пожаров в амазонских лесах спрашивал, почему Россия, учитывая ее территорию и роль в международных делах, не должна участвовать в этих дискуссиях. Как констатируется в публикации, президент Франции Эмманюэль Макрон "отмечал, что важно поддерживать связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным". Конте, как говорится в материале, "поддержал Трампа". Телеканал отмечает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ менее активно выражал мнение по этому вопросу, но, по словам дипломатических источников, согласен с Трампом.

Трамп также подчеркивал, что, по его мнению, если бы президент России присутствовал на саммите, все спорные вопросы можно было бы обсудить непосредственно с ним. Источники полагают, что президент США, вероятно, предложил бы лидерам стран Группы семи проголосовать за восстановление формата "большой восьмерки", если бы полагал, что большинство поддержало бы его.

Телеканал отмечает, что против предложения Трампа выступали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Не согласился с американским лидером и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По оценкам телеканала, эта тема была одной из самых спорных на саммите. Источники полагают, что ни одна из сторон после споров не изменила свое мнение. Трамп, в частности, якобы неоднократно заявлял мировым лидерам на саммите, что Вашингтон ранее настоял на исключении России из Группы восьми по той причине, что Путин "переиграл" Барака Обаму, являвшегося тогда президентом США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью. Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, пояснил Песков. Как он напомнил, Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах. 26 августа Песков добавил, что в Кремле не считают возможным возвращаться к формату "большой восьмерки" без консенсуса всех стран Группы семи.