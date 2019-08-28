Президенты Колумбии и Перу объявили о встрече по защите лесов Амазонии

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /ТАСС/. Страны Южной Америки проведут встречу для обсуждения мер по защите лесов Амазонии. Об этом сообщили во вторник президент Колумбии Иван Дуке и его перуанский коллега Мартин Вискарра.

"В ближайшие дни мы проведем встречу вместе с лидерами других стран региона для обсуждения ситуации в Амазонии", - сказал Дуке на совместной пресс-конференции в перуанском городе Пукальпа, которая транслировалась на сайте администрации президента Колумбии.

По словам главы государства, главной темой заседания, которое пройдет на территории Колумбии, станет необходимость принятия мер по защите амазонских лесов и взаимодействия в этой сфере. "Хорошими намерениями мы не добьемся результатов, мы должны принять конкретные меры", - подчеркнул Вискарра.

Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии.