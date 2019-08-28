Во втором туре выборов президента Абхазии снова откроют участки в Москве и Черкесске

СУХУМ, 28 августа. /ТАСС/. ЦИК Абхазии вновь организует голосование для граждан республики во втором туре президентских выборов, назначенном на 8 сентября, на зарубежных участках - в России. Участок в Турции, который так и не заработал в первом туре, открыт не будет, сообщил ТАСС в среду глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

"На повторном голосовании будут участки в Москве и Черкесске. Участок в Стамбуле не будет открываться, потому что не был задействован в первом туре голосования, он не продолжает работу", - сказал Гогия.

По его словам, в ходе первого тура в Москве проголосовали 498 избирателей, в Черкесске - 340. Глава ЦИК не исключил, что количество участников голосования на этих участках может измениться с учетом того, что находящиеся сейчас на каникулах абхазские студенты российских вузов в сентябре будут в России. "Сейчас основная масса студентов была здесь, но они уже выезжают на учебу в Россию, и цифра может измениться, и пусть это никого не удивляет", - пояснил Гогия.

Первый тур выборов президента, определивший двоих претендентов на президентское кресло из девяти, состоялся 25 августа, ни одному из кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы. Во второй тур вышли действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. "Амцахара" Алхас Квициния.

Предполагалось, что 25 августа будет организовано голосование на трех зарубежных участках - в Черкесске и Москве (Россия), а также в Стамбуле (Турция), однако турецкий участок не открылся. Глава ЦИК тогда заявлял, что это не отразится на явке и итогах волеизъявления граждан.