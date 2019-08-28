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Акции протеста в Гонконге

В Пекине попросили поддержки у торговой палаты в Гонконге на фоне протестов

МИД КНР назвал ситуацию в специальном административном районе "не имевшей прецедентов с момента его возвращения под юрисдикцию Китая"

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Центральные власти КНР надеются на поддержку генеральной торговой палаты "Один пояс - один путь" в Гонконге на фоне усиливающихся протестов в специальном административном районе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает в среду канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

"Надеюсь, вы проявите патриотизм, сплотитесь со всеми слоями общественности Гонконга, окажете решительное содействие прекращению насилия", - заявил дипломат в ходе встречи с делегацией торговой палаты в Доме народных собраний в Пекине.

По словам министра, в последние месяцы в Гонконге наблюдается крайне серьезная ситуация, не имевшая прецедента с момента его возвращения под юрисдикцию Китая. "Я верю, что при твердой поддержке центрального правительства и активных действиях гонконгских властей наши соотечественники в этом специальном административном районе проявят солидарность и Гонконг обязательно преодолеет все трудности", - подытожил Ван И.

В минувшие выходные в Гонконге вспыхнули очередные беспорядки, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Полицейские, помимо слезоточивого газа, впервые применили для разгона групп радикалов две новые спецмашины с водометами и сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.

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