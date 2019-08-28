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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок

По предварительных данным, жертв среди населения нет

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты республики. Так, сегодня в 06.50 боевики 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов жилой массив населенного пункта Голубовское", - цитирует Осадчего агентство Луганскинформцентр.

По предварительных данным, "жертв среди населения удалось избежать". Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры будут доведены позднее.

"Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на Киев с целью сохранения достигнутого перемирия", - вновь заявил Осадчий.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров по украинской проблеме объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили режим тишины менее чем через сутки, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

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