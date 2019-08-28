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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

По словам Саломе Зурабишвили, Москве необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении
Президент Грузии Саломе Зурабишвили Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду.

"Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем", - сказала она.

Зурабишвили напомнила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.

Теги
ГрузияРоссияЗурабишвили, Саломе
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