МИД КНР не стал комментировать информацию об отказе кораблю ВМС США в заходе в порт Циндао

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду на брифинге не стал комментировать информацию в СМИ о том, что власти Китая отказали кораблю ВМС США в заходе в порт Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай).

"Мне неизвестно об этом. Предлагаю вам обратиться к военным", - сказал китайский дипломат в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Агентство Reuters сообщило во вторник со ссылкой на источник в Пентагоне, что власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао. По словам собеседника агентства, американский эсминец должен был войти в порт 25 августа, но Пекин заранее ответил отказом. Как отметил он, американские военные корабли ранее неоднократно заходили в китайские порты: последний раз это произошло в 2017 году, при этом непосредственно в порт Циндао в 2016 году заходил ракетный эсминец ВМС США USS Benfold.

Ранее в августе власти Китая отказали в заходе в Гонконг десантному кораблю-доку USS Green Bay и ракетному крейсеру USS Lake Erie ВМС США.