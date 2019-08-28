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Brexit
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СМИ: британское правительство готовится приостановить работу парламента до 14 октября

По данным Би-би-си, эти меры направлены для того, чтобы депутаты не смогли остановить реализацию Brexit без сделки

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства готовится приостановить до 14 октября работу парламента, чтобы не дать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном перенесет тронную речь королевы Елизаветы II (открывает новую сессию парламента) на 14 октября. Из-за этого у депутатов не будет времени, чтобы попытаться остановить выход Великобритании из ЕС без сделки о Brexit, отмечает Би-би-си.

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