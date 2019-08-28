Al Jazeera: правительство Йемена установило контроль над центром провинции Абьян

ТАСС, 28 августа. Войска, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над городом Зинджибар, административным центром провинции Абьян. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera.

По его данным, правительственные войска захватили основную часть города после тяжелых боев с силами сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС). Стало известно, что формирования ЮПС отступают по направлению к временной столице страны Адену.

7 августа в Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы по-прежнему контролируют важные территории на юге страны.