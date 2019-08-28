МИД Китая осудил заявление Болтона о том, что Китай использует "долговую дипломатию"

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. США пытаются очернить китайскую инициативу "Один пояс - один путь" и взаимовыгодное сотрудничество Китая с зарубежными странами. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Китай якобы целенаправленно втягивает другие государства в долговую яму.

"Мы твердо осуждаем заявления Болтона, в которых он очерняет сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и пытается создать брешь между Китаем и другими странами. Но мы не удивлены этим", - отметил дипломат.

"В отличии от проводимой США политики America First, сотрудничество Китая с более чем 160 странами и международными организациями в рамках "Одного пояса - одного пути" основано на принципах совместной координации, общих вкладов и выгоды. И у нас есть взаимовыгодные результаты. Полагаю, что большинство стран мира могут сделать выбор в пользу того, что отвечает их интересам", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Болтон во вторник прибыл на Украину с официальным визитом. Он провел встречу с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая. Во время общения с журналистами он заявил, что Китай делает своих иностранных партнеров зависимыми от китайских инвестиций и финансирования. "Мы называем это долговой дипломатией. Это очень серьезная проблема", - сказал он.

Газета The Wall Street Journal 23 августа со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что Болтон стремится не допустить покупку китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей - компании "Мотор Сич". По ее данным, сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" в Киеве.