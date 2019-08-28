{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иран сократит обязательства по ядерной сделке, если не будет прогресса на переговорах

При этом в Тегеране отметили "положительную динамику консультаций с французской стороной"

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Иран непременно пойдет на третий шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, если переговоры по этой теме не принесут результата. Об этом в среду заявил руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"В том случае, если на переговорах не будет прогресса, третий шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки станет неизбежным", - цитирует Ваези агентство Tasnim. При этом он отметил "положительную динамику консультаций с французской стороной".

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
Иран
Brexit
Джонсон приостановил работу британского парламента до 14 октября
При этом премьер Великобритании отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать реализацию Brexit без сделки
Читать полностью