Иран сократит обязательства по ядерной сделке, если не будет прогресса на переговорах

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Иран непременно пойдет на третий шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, если переговоры по этой теме не принесут результата. Об этом в среду заявил руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"В том случае, если на переговорах не будет прогресса, третий шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки станет неизбежным", - цитирует Ваези агентство Tasnim. При этом он отметил "положительную динамику консультаций с французской стороной".

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.