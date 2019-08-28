Reuters: представитель талибов заявил о близком заключении соглашения с США

ТАСС, 28 августа. Представитель радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил в среду о том, что оно близко к заключению "окончательного" мирного соглашения с США. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы надеемся, что скоро у нас будет хорошая новость для нашей мусульманской страны, стремящейся к независимости", - цитирует агентство слова представителя талибов. Он сообщил, что делегации движения "Талибан" и администрации США продолжат в среду переговоры в столице Катара Дохе. Их девятый раунд стартовал 22 августа. Целью переговоров является заключение мирного соглашения, которое позволит США вывести свои войска из Афганистана в обмен на предоставление талибами гарантий безопасности.

Reuters передает со ссылкой на источник в аппарате безопасности афганского правительства, что представители США и движения "Талибан" договорились о том, что американские войска могут быть выведены из Афганистана в срок от 14 до 24 месяцев.

Представители США пока не прокомментировали сообщение о близком заключении соглашения с талибами, передает агентство. Рейтер сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавляющий американскую делегацию на переговорах в Дохе, намерен вылететь в Кабул, чтобы проинформировать президента Афганистана Ашрафа Гани о предполагаемом соглашении с талибами. О достижении соглашения будет объявлено после того, как США сообщат афганским властям его условия.

В преддверии девятого раунда Халилзад заявил, что Соединенные Штаты попытаются в ходе него решить оставшиеся вопросы. Речь идет о заключении договоренности по четырем ключевым пунктам: гарантия со стороны талибов, что они не позволят иностранным боевикам использовать территорию Афганистана для организации терактов за пределами страны, полный вывод войск США и НАТО с афганской территории, межафганский диалог и постоянное прекращение огня.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.