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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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Глава МИД Индии надеется на хорошие итоги переговоров Путина и Моди на полях ВЭФ

Субраманиям Джайшанкар заявил, что Индия и Россия запустят новые направления сотрудничества на саммите лидеров, который пройдет в начале сентября во Владивостоке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Индия на саммите во Владивостоке в начале сентября намерены объявить о запуске новых направлений сотрудничества. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Все, что я могу пока сказать, - идет активная подготовка, мы с оптимизмом ожидаем, что [на саммите России и Индии] объявят о новых сферах сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие соглашения будут подписаны в рамках саммита.

Министр подчеркнул, что ВТС является важной составляющей российско-индийского партнерства, но существует еще много сфер, где двустороннее сотрудничество развивается очень активно. "Подождите, и вы скоро получите ответ на свой вопрос", - добавил он.

Глава МИД Индии отметил, что подготовка к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди на полях Восточного экономического форума идет полным ходом, в Нью-Дели рассчитывают на хороший результат. 

"Обсудили подготовку саммита Россия - Индия, который пройдет на полях ВЭФ на следующей неделе, - указал он. - Удовлетворены подготовкой форума, надеемся на хорошие результаты от переговоров [лидеров двух стран] во Владивостоке".

В этой связи Джайшанкар сообщил о намерении индийской стороны обсудить политический и экономический диалог, военно-технического сотрудничество, а также ядерную энергетику и космос.

20-й саммит лидеров России и Индии пройдет в начале сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в форуме в качестве главного гостя.

V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Отношения с Россией

Индия и Россия сохраняют стабильные и надежные отношения, несмотря на все те изменения, которые происходят в современном мире. 

"Я впервые побывал в Москве 40 лет назад, и хотя мир сильно поменялся с тех пор, наши отношения остаются надежными и стабильными, несмотря на все изменения", - подчеркнул он.

Джайшанкар также выразил уверенность, что основой такой стабильности является глубокое понимание РФ и Индией региональной и международной повестке дня.

Джамму и Кашмир

Джайшанкар выразил уверенность, что позиция Нью-Дели по Джамму и Кашмиру нашла понимание у российской стороны.

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История кашмирского конфликта

"Я воспользовался случаем и рассказал министру [Сергею] Лаврову о недавних законодательных изменениях, которые произошли в связи с Джамму и Кашмиром, - сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой. - По этому вопросу я увидел полное понимание со стороны России позиции Индии, что это внутренний вопрос, который должен обсуждаться с Пакистаном в двустороннем порядке".

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

До поправок в Конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

Покупка энергоресурсов

Индия выступает за предсказуемость в вопросе покупки энергоресурсов, в том числе нефти, из-за рубежа. 

"Индия импортирует большинство энергоресурсов, в частности большую часть нефти. Возможность получать энергоресурсы предсказуемо и по доступной цене крайне важна для нас, - подчеркнул он, отвечая на вопрос о влиянии санкций на покупку Индией иранской нефти. - Поэтому любые изменения [в этом секторе] нас заботят. Возможность получать нефть из-за рубежа поддерживает энергобезопасность страны".

Санкции в отношении Тегерана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

 

 

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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