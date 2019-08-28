Глава МИД Индии надеется на хорошие итоги переговоров Путина и Моди на полях ВЭФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Индия на саммите во Владивостоке в начале сентября намерены объявить о запуске новых направлений сотрудничества. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Все, что я могу пока сказать, - идет активная подготовка, мы с оптимизмом ожидаем, что [на саммите России и Индии] объявят о новых сферах сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие соглашения будут подписаны в рамках саммита.

Министр подчеркнул, что ВТС является важной составляющей российско-индийского партнерства, но существует еще много сфер, где двустороннее сотрудничество развивается очень активно. "Подождите, и вы скоро получите ответ на свой вопрос", - добавил он.

Глава МИД Индии отметил, что подготовка к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди на полях Восточного экономического форума идет полным ходом, в Нью-Дели рассчитывают на хороший результат.

"Обсудили подготовку саммита Россия - Индия, который пройдет на полях ВЭФ на следующей неделе, - указал он. - Удовлетворены подготовкой форума, надеемся на хорошие результаты от переговоров [лидеров двух стран] во Владивостоке".

В этой связи Джайшанкар сообщил о намерении индийской стороны обсудить политический и экономический диалог, военно-технического сотрудничество, а также ядерную энергетику и космос.

20-й саммит лидеров России и Индии пройдет в начале сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в форуме в качестве главного гостя.

V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Отношения с Россией

Индия и Россия сохраняют стабильные и надежные отношения, несмотря на все те изменения, которые происходят в современном мире.

"Я впервые побывал в Москве 40 лет назад, и хотя мир сильно поменялся с тех пор, наши отношения остаются надежными и стабильными, несмотря на все изменения", - подчеркнул он.

Джайшанкар также выразил уверенность, что основой такой стабильности является глубокое понимание РФ и Индией региональной и международной повестке дня.

Джамму и Кашмир

Джайшанкар выразил уверенность, что позиция Нью-Дели по Джамму и Кашмиру нашла понимание у российской стороны.