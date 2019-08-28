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СМИ: йеменские правительственные войска вошли в пригород Адена

По данным телеканала Al Arabiya, авангард правительственных войск занял позиции в Хор Максаре и ведет бои с силами сепаратистского Южного переходного совета, контролирующего большую часть Адена

ТАСС, 28 августа. Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, вошли в Хор Максар - пригород временной столицы страны Адена. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

По его данным, авангард правительственных войск занял позиции в Хор Максаре и ведет бои с формированиями сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), контролирующими большую часть Адена на настоящий момент.

Также сообщается о столкновениях правительственных войск и ЮПС в районе аэропорта Адена.

Ранее в среду стало известно, что войска, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над провинцией Абьян, вытеснив оттуда войска ЮПС.

7 августа в Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы вплоть до настоящего времени контролировали важные территории на юге страны.

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