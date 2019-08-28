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Кризис в Сирии

СМИ: ВВС Сирии нанесли удары вблизи турецкого наблюдательного поста в районе Алеппо

По данным телеканала, жертв и пострадавших нет

ТАСС, 28 августа. Сирийская авиация нанесла удар вблизи турецкого наблюдательного поста №10, расположенного к юго-западу от города Алеппо, в районе Рашидин, недалеко от границы провинции Идлиб, утверждает в среду телеканал Haberturk.

По его информации, взрывы прогремели приблизительно в 500 м от наблюдательного поста. Жертв и пострадавших нет, отмечает телеканал.

Представитель ВС Турции подтвердил агентству Bloomberg, что ни один из турецких наблюдательных постов не был атакован в ходе наступления сирийских войск.

19 августа армейская колонна ВС Турции подверглась обстрелу в этом регионе, когда направлялась на усиление наблюдательного пункта №9. Колонна двигалась по трассе Алеппо - Дамаск и, как считает МИД Сирии, могла перевозить оружие для боевиков в городе Хан-Шейхун, за который в тот момент шел бой между сирийской армией и экстремистами. Удар, по заявлению Минобороны Турции, нанесла сирийская авиация.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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