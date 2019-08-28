Глава Военного комитета НАТО провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым для обсуждения военной транспарентности в Европе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.

"Председатель военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели телефонный разговор 28 августа. Стороны выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности и предсказуемости и договорились продолжать контакты", - сообщила пресс-служба НАТО.