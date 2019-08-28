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В МИД Белоруссии пока не комментируют информацию о возможном визите Джона Болтона

При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил, что по этому вопросу может появиться какая-либо информация

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пока оставил без комментариев вопрос о возможном визите в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Пока без комментариев", - сказал он журналистам в среду.

При этом Макей не исключил, что по этому вопросу может появиться какая-либо информация.

Американский журнал Foreign Policy в понедельник сообщил о том, что Болтон посетит Белоруссию в ближайшее время, возможно на этой неделе. За последние 20 лет представитель администрации США столь высокого уровня не посещал Белоруссию. Foreign Policy также сообщил, что в следующем месяце планируется визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла в Минск. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

Теги
БелоруссияБолтон, Джон
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