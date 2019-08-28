Британская оппозиция раскритиковала решение Джонсона приостановить работу парламента

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты британской оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий подвергли в среду критике решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября.

"Я в шоке от безответственности правительства Джонсона, которое говорит о суверенитете и в то же время намерено приостановить работу парламента для того, чтобы избежать тщательного контроля за его безумным планом выхода из ЕС без сделки. Это грубое нарушение закона и угроза нашей демократии", - говорится в заявлении для прессы лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Корбин призвал премьера получить всенародное одобрение своих планов по поводу выхода из ЕС либо через новые выборы, либо через повторный референдум по Brexit. "Если Джонсон уверен в своих планах, он должен вынести их на суд народа в рамках всеобщих выборов или общественного голосования", - отметил он.

Узурпация власти

"Борис Джонсон пытается использовать королеву для того, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Это крайне опасный и безответственный способ управления страной", - написала в Twitter депутат от лейбористов Иветт Купер.