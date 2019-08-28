Британская оппозиция раскритиковала решение Джонсона приостановить работу парламента

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты британской оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий подвергли в среду критике решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября.
"Я в шоке от безответственности правительства Джонсона, которое говорит о суверенитете и в то же время намерено приостановить работу парламента для того, чтобы избежать тщательного контроля за его безумным планом выхода из ЕС без сделки. Это грубое нарушение закона и угроза нашей демократии", - говорится в заявлении для прессы лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.
Корбин призвал премьера получить всенародное одобрение своих планов по поводу выхода из ЕС либо через новые выборы, либо через повторный референдум по Brexit. "Если Джонсон уверен в своих планах, он должен вынести их на суд народа в рамках всеобщих выборов или общественного голосования", - отметил он.
Узурпация власти
"Борис Джонсон пытается использовать королеву для того, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Это крайне опасный и безответственный способ управления страной", - написала в Twitter депутат от лейбористов Иветт Купер.
"Отсрочка в работе парламента более чем на месяц - беспрецедентно в современном мире. В условиях нынешнего политического кризиса это является грубым нарушением закона, - поддержал ее в Twitter замминистра по вопросам Brexit в теневом кабинете лейбористов Мэттью Пенникук. - Компромисса с этим правительством быть не может, ему нужно нанести поражение. Депутаты всех партий должны сопротивляться".
Лидер партии "Либеральные демократы" Джо Сиунсон отметила в Twitter, что "путем приостановки работы парламента Борис Джонсон и его правительство лишат голоса народ". "Это опасное и недопустимое развитие событий, против которого либеральные демократы будут выступать самым решительным образом", - подчеркнула она.
Угроза вотума недоверия
В свою очередь Лидер британской Партии Brexit Найджел Фараж предположил, что подобным образом Джонсон повысил риски объявления вотума недоверия правительству и созыва досрочных всеобщих выборов. "Сегодняшним объявлением правительство делает неизбежным объявление вотума недоверия, всеобщие выборы более вероятными, что воспринимается как позитивный шаг сторонниками выхода из ЕС", - написал Фараж в Twitter.
Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом он отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.