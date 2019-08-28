ЕС не комментирует решение Джонсона приостановить работу британского парламента

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия не намерена комментировать решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября и считает это "внутренней процедурой Великобритании". Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева в среду на брифинге в Брюсселе.

"Мы не будем комментировать внутренние политические процедуры стран - членов ЕС. Мы также не намерены спекулировать на том, как это решение отразиться на процессе выхода Великобритании из ЕС в плане следующих шагов и парламентских процедур, на этот вопрос должны отвечать власти Великобритании", - сказала она.

Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом он отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Представители британской оппозиции раскритиковали это решение, граничащее, по их мнению, с узурпацией власти.