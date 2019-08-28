Назарбаев и Путин обсудили развитие политического и торгово-экономического сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 28 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил развитие политического и экономического взаимодействия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана.

"В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества. Наряду с этим стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России", - говорится в сообщении.

Назарбаев и Путин также обсудили график предстоящих встреч.